The Division 2 na PS5 wreszcie wygląda nextgenowo!

Nowy patch do The Division 2 na PS5 znacząco poprawia doznania płynące z zabawy. Zauważyliście zmiany w oprawie wizualnej?

Aktualizacja, która ukazała się na początku lutego do produkcji wydanej przez Ubisoft, nie spełniła oczekiwań graczy. Znacząco oszpeciła grafikę w przypadku wersji, dedykowanej PlayStation 5. W rezultacie takie efekty jak: filtrowanie anizotropowe, mgła, woda, odbicia czy też odległość rysowania nie prezentowały się okazale. Co ciekawe wersja na PS4 nie generowała pod tym względem żadnych problemów. Tytuł na PS5 wyświetlał też obraz maksymalnie w trybie 1944p. Całe szczęście zdiagnozowano usterkę i do sieci trafiła aktualizacja, która koryguje wspomniane braki. Patch 1.31. sprawił, że tytuł działa teraz w dynamicznej rozdzielczości 4K, utrzymując płynność 60 klatek animacji na sekundę. Wreszcie moc platformy IX generacji została ujarzmiona przez deweloperów.

To nie pierwszy raz, gdy w przypadku multiplatformowych tytułów, PS5 wypada gorzej od konkurenta. Co ciekawe problemy są również widoczne w innej strzelance Francuzów z Ubisoftu. Pisaliśmy wszakże o przypadku Ghost Recon Breakpoint (zobacz tutaj), który o wiele gorzej działał na sprzęcie Sony:

W przypadku Xboksa Series X, mamy do czynienia z 4K. Ghost Recon Breakpoint śmiga w tej rozdzielczości w 30 klatkach na sekundę (tzw. tryb graficzny). Jeśli jednak bardziej stawiacie na płynność, uruchomicie produkcję Ubisoftu w 60 FPS i 1440p. W przypadku sprzętu Sony maksymalna rozdzielczość jaka na chwilę obecną została udostępniona przez deweloperów to 1440p… Wybierając sprzęt Microsoftu możecie liczyć na większą odległość rysowania obiektów, tekstury lepszej jakości czy bujniejszą roślinność.

The Division 2 i seria Resident Evil zaliczyły crossover

Bardzo ciekawi nas, jak spodobała się Wam inicjatywa, umożliwiająca odblokowanie dodatkowej zawartości The Division 2 (przeczytaj więcej). Od dnia 2 lutego, gracze mogli uczestniczyć w specjalnym wydarzeniu, które pozwalało uzyskać nagrody, nawiązujące do uniwersum Resident Evil. Między innymi mowa o strojach takich bohaterów jak: Jill Valentine, Chris Redfield, Rebbecca Chambers czy Leon Kennedy. Musicie przyznać, że to dość nietypowa inicjatywa, gracze powinni być jednak ukontentowani, że firmy Capcom i Ubisoft nawiązały współpracę. Nawiasem mówiąc twórcy Street Fightera bardzo chętnie uczestniczą w podobnych projektach: fani bijatyk pamiętają na pewno gry z serii Marvel vs. Capcom czy Snk vs. Capcom. Niestety event zakończył się 15 lutego, ale bardzo możliwe, że w przyszłości doczekamy się podobnych atrakcji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.