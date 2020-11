The Dark Pictures Anthology: House of Ashes zapowiedziane. Jest trailer

Trzecia odsłona serii horrorów od Supermassive Games ma ukazać się w przyszłym roku. Tytuł zabierze nas tam, gdzie jest dużo żółtego piasku – i wygląda na to, że tym razem wcielimy się w grupę żołnierzy.

Po ukończeniu pierwszej części mrocznej antologii, czyli Man of Medan, gracze mogli obejrzeć trailer zapowiadający Little Hope. Okazało się, że w drugiej odsłonie zastosowano takie samo rozwiązanie – pod koniec produkcji o czarownicach wyświetla się nam materiał promujący kolejny horror.

Tłem opowieści w House of Ashes staną się najpewniej tereny pustynne. Być może będzie to Irak lub Syria, bowiem wideo pokazuje wojskowe śmigłowce i żołnierzy. Obserwujemy też eksplorację mrocznej jaskini, w której na bohaterów zaczają się złowrogie siły.

Na kolejną odsłonę The Dark Pictures fani serii nie będą musieli długo czekać – filmik kończy się informacją, że tytuł zadebiutuje już w 2021.

Cykl The Dark Pictures ma liczyć osiem odsłon; do tej pory ukazały się dwie: Man of Medan (2019) i Little Hope (2020). W pierwszej części uczestniczymy w podwodnej eksploracji wraku z II wojny światowej, a w drugiej bierzemy udział w procesach czarownic z XVII wieku. Obydwie opowieści są dostępne zarówno na PC, jak i konsolach obecnej generacji.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.