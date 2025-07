Nowa Okazja Tygodnia w PS Store. 75% zniżki na tytuł Ubisoftu

Ubisoft może i nie zrobił wokół The Crew Motorfest wielkiego szumu, ale nie znaczy to, że gra nie zasługuje na uwagę. Wręcz przeciwnie! To jeden z tych tytułów, które spokojnie mogą zaskoczyć, zwłaszcza jeśli ktoś szuka dobrej ścigałki na dłużej. Teraz nadarza się świetna okazja, by sprawdzić to samemu, bo gra trafiła do Okazji Tygodnia w PS Store i doczekała się konkretnej przeceny.

The Crew Motorfest – wersje i ceny w promocji:

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zagrać, to teraz trudno o lepszy moment. Gra oferuje spory otwarty świat, dobrze dopracowaną mechanikę jazdy i mnóstwo zawartości, którą Ubisoft regularnie poszerza. Wersja Ultimate zawiera dostęp do dwóch przepustek sezonowych i kilku dodatkowych pakietów.

Mimo że Motorfest nie stał się hitem na miarę Forzy czy Need for Speeda, to z czasem zyskał spore grono fanów i naprawdę niezłe oceny. Plotki mówią, że trwają już prace nad kolejną odsłoną serii, ale zanim to nastąpi, jeszcze przez długie miesiące ta część będzie wspierana. A skoro można zgarnąć ją za grosze, to warto dać jej szansę, szczególnie jeśli lubisz dynamiczne wyścigi z masą opcji tuningu i zróżnicowanymi trasami.

