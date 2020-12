The Callisto Protocol jest osadzone w uniwersum PUBG. Jak do tego doszło?

Nowy projekt twórców Dead Space – The Callisto Protocol – ma rozgrywać się w uniwersum PUBG. Szef studia zdradził, jak doszło do podjęcia takiej decyzji.

Tegoroczne The Game Awards rozczarowało część graczy, jednak na gali pojawiła się pewna bardzo interesująca produkcja. Twórcy The Callisto Protocol twierdzą, że chcą zrobić najstraszniejszą grę nowej generacji i wygląda na to, że mają do tego ogromne predyspozycje.

Studio Striking Distance, które odpowiada za tworzenie gry, składa się z praktycznie samych weteranów branży, w tym twórców kultowego Dead Space. Okazuje się, że gra ma pewną cechę, której nie spodziewalibyśmy się po survival horrorze.

Szef Striking Distance – Glen Schofield – przyznał w wywiadzie, że jego nowa produkcja jest osadzona w uniwersum PlayerUnkown’s Battlegrounds. Schofield podzielił się przy okazji historią tego, jak doszło do nietypowego połączenia.

Zabawne jest to, że wymyśliłem tą historię, kiedy byłem spotkać się z ludźmi odpowiedzialnymi za PUBG po raz pierwszy i zacząłem opowiadać (o Callisto Protocol – przyp. red. ) i tworzeniu studia. Przedstawiłem im pomysł na grę i zrobiliśmy tak, aby pasowała do historii uniwersum PUBG. – Glen Schofield dla IGN

Callisto Protocol zostanie wydane przez firmę odpowiedzialną właśnie za PUBG, czyli KRAFTON. Nic dziwnego, że wydawca chciał jakoś połączyć nowy projekt pod swoimi skrzydłami z największym hitem, jaki posiada w repertuarze.

