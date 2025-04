Studio zostaje zamknięte. Te gry mogą wkrótce zniknąć z dystrybucji

Jeśli macie na oku którąś z gier studia Tequila Works, warto się pośpieszyć z zakupem. Jak wynika z oficjalnych informacji, prawa do wydawania gier takich jak RiME, The Sexy Brutale czy Deadlight: Director’s Cut należą do dewelopera, który się zamyka. Studio stara się je sprzedać, ale nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja. Może to oznaczać, że produkcje te zostaną wkrótce usunięte z PlayStation Store, a także z innych platform cyfrowych, w tym Xbox i PC.

Wśród zagrożonych produkcji znajdują się fantastyczne RiME – przygodówka z otwartym światem i piękną oprawą wizualną, The Sexy Brutale – nietypowa gra logiczna z motywem pętli czasowej, oraz mroczny platformer Deadlight: Director’s Cut osadzony w czasach zombie apokalipsy. Sam szczególnie polecam tę ostatnią grę, dość mocno kojarzącą się z The Walking Dead, The Last of Us czy przypominającą niektóre pomysły rodem z popularnego indyka Inside. Wszystkie te tytuły cieszyły się ciepłym przyjęciem i mają swoje stałe miejsce w katalogach cyfrowych od kilku lat.

Te gry mogą zostać wycofane z dystrybucji:

RiME

GYLT

Deadlight: Director’s Cut

The Invisible Hours

The Sexy Brutale

To kolejny przykład na to, jak zmiany w prawach wydawniczych mogą wpływać na dostępność gier. Jeżeli dojdzie do delistingu, może minąć trochę czasu, zanim pojawią się nowe edycje, o ile w ogóle się one pojawią. Najwyraźniej wszystko zależy od tego, czy znajdzie się ktoś chętny na te niszowe IP. Dlatego warto śledzić sytuację na bieżąco, zwłaszcza jeśli planujecie uzupełnić swoją kolekcję.

Źródło: PlayStation Lifestyle