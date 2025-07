Nie tylko Half-Life 3. Valve ma pracować również nad kontynuacją Team Fortress 2

Czyżby Valve faktycznie wracało do swoich wielkich marek? Najnowsze doniesienia sugerują, że studio potajemnie pracuje nad kolejną odsłoną Team Fortress.

Tyler McVicker, znany z wcześniejszych przecieków na temat Half-Life: Alyx czy Deadlocka, tym razem podzielił się podejrzeniami dotyczącymi Team Fortress. Jego zdaniem, teraz gdy HLX (czyli domniemane Half-Life 3) jest już na końcowym etapie produkcji, część pracowników mogła zająć się projektem-pasją, który ma być nową generacją TF. Co ciekawe, pasuje to do niedawnej zapowiedzi Valve o potrzebie nowych map i kampanii dla trybu Mann vs. Machine.

Na razie nie padła żadna konkretna nazwa, ale całość wskazuje, że TF3 może być realny. Tym bardziej że McVicker wcześniej miał dobre wyczucie – to on jako pierwszy zasugerował istnienie HL: Alyx, zanim jeszcze ktokolwiek o niej usłyszał.

Valve znowu robi gry?

Choć Valve przez lata było głównie znane z rozwijania Steama, ostatnie miesiące pokazują, że firma nie powiedziała ostatniego słowa jako twórca gier. Half-Life 3, znany pod roboczą nazwą HLX, według przecieków jest już niemal ukończony. Gra przeszła wewnętrzną ewaluację na początku roku, a w plikach Source 2 znaleziono wzmianki o nowych systemach fizyki, ulepszonej SI i zaawansowanej interakcji z otoczeniem. Debiut? Możliwe, że już w 2025 roku.

Jeśli te informacje się potwierdzą, przed nami ekscytujący czas. Nowy Half-Life, być może nowe Team Fortress – wygląda na to, że Valve znów zaczyna tworzyć coś więcej niż tylko platformę dystrybucji.

Źródło: Reddit