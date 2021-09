Nadchodzi Star Wars: The Old Republic Remake! Wielki powrót klasyka

Mamy oficjalne ogłoszenie nadchodzącej gry Star Wars: The Old Republic Remake. Pojawi się tylko tylko na PS5.

Na PlayStation Showcase pokazano zajawkę nadchodzącego Star Wars: The Old Republic Remake. Gra ma pojawić się wyłącznie na PlayStation 5. A przynajmniej tak sugeruje zwiastun. Nie znamy szczegółów projektu, ale zapewne kolejne wieści pojawią się niedługo. Póki co musimy zaczekać na konkrety.

Zapowiedź potwierdza wcześniejsze przecieki. Za grę odpowiada Aspyr Media.