Tanie gry w wersji na Steam do 10 zł z ogromnymi obniżkami. Aż do -98%

Jeżeli poszukujecie aktualnie czegoś nowego do ogrania, ale nie wiecie nawet za bardzo, od czego zacząć, mamy coś akurat dla Was. Dziś przychodzimy bowiem z kolejnym zestawieniem niezwykle tanich gier w wersji na Steam z ogromnymi obniżkami – sięgającymi nawet do -98%! Tak, dobrze czytacie. Ba, zapewniamy, że żaden z tytułów, które znalazły się na naszej liście, nie kosztuje więcej niż 10 złotych.

Co tu znajdziecie? Od uznanych indyków, przez niespodziewane hity, aż po mniej znane, ale wyjątkowe produkcje, które warto mieć w swojej bibliotece. To idealna okazja, by złapać coś ciekawego bez rujnowania portfela – zwłaszcza że część przecen ma naprawdę rekordowe poziomy.

Nie musicie więc już przekopywać się przez setki stron Steama. Zapraszamy serdecznie do naszego zestawienia. Sprawdźcie, jakie tanie gry dziś zgarnąć za mniej niż kawę na mieście!

Tanie gry do 10 zł w wersji na Steam (część 1)

Iratus: Lord of the Dead

Iratus: Lord of the Dead to taktyczne RPG z elementami roguelike, w którym gracz wciela się w tytułowego potężnego nekromantę: Iratusa. Po wiekach uwięzienia protagonista zostaje wreszcie uwolniony i rozpoczyna budowę armii nieumarłych. Do tworzenia nowych jednostek wykorzystuje ciała pokonanych przeciwników, począwszy od zombiaków oraz szkieletów, aż po mumie czy banshee.

Gra oferuje turowy system walki, wymagający znajomości mocnych i słabych stron zarówno sojuszników, jak i wrogów. Iratus może eliminować przeciwników nie tylko fizycznie czy magicznie, ale również poprzez doprowadzenie ich do obłędu. Rozgrywka opiera się także na rozwoju podziemnej kryjówki, w której możemy wzmacniać swoją armię.

Do dyspozycji oddano nam tutaj aż 19 różnych typów jednostek, cztery drzewka rozwoju (gniew, magia, alchemia oraz zniszczenie), a także system umiejętności oparty na unikalnych zdolnościach każdego naszego sługi. Tytuł wyróżnia się ręcznie rysowaną grafiką 2D oraz mrocznym klimatem fantasy. Wiele graczy doceniło również wysoki poziom trudności oraz system automatycznego zapisu, dzięki czemu każda nasza decyzja może mieć bolesne konsekwencje.

My Friendly Neighborhood

My Friendly Neighborhood to gra z gatunku survival horror z perspektywą pierwszoosobową. Gracz wciela się w Gordona – technika wysłanego do opuszczonego studia telewizyjnego, w którym dawny program dla dzieci nagle zaczyna nadawać ponownie. Na miejscu okazuje się, że niegdyś sympatyczne lalki ożyły i… stały się agresywne. Naszym zadaniem jest więc zapanować nad całym tym chaosem.

W tym celu eksplorujemy kolejne lokacje w stylu scenografii programu dziecięcego. Walka odbywa się za pomocą nietypowych broni, w tym pistoletu na kartoniki z literami alfabetu. To właśnie ta broń posłuży nam do permanentnej eliminacji wrogów. Zabawki mogą się bowiem ożywić, kiedy tylko opuścimy daną lokację.

Do dyspozycji oddano nam także mapę, ekwipunek w formie siatki i liczne łamigłówki inspirowane klasyką gatunku. Po ukończeniu kampanii fabularnej odblokowuje się tryb Hordy, umożliwiający starcia z falami wrogów. Gra jest utrzymana w klimacie nietypowego horroru, w którym nacisk położono bardziej na atmosferę i pomysłowość niż brutalność, głównie ze względu na setting.

