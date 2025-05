Perełki za grosze: 70 gier do 25 zł z najnowszej wyprzedaży w PS Store

Najnowsza wyprzedaż w PS Store to prawdziwy raj dla łowców okazji. Wybraliśmy kilkadziesiąt tytułów w cenach niższych niż pizza na wynos, a wśród nich prawdziwe perełki dla fanów horrorów, akcji, niezależnych produkcji czy klasycznych przygodówek. Spośród aż 70 wybranych gier, kilka zasługuje na szczególną uwagę. Nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale przede wszystkim dzięki swojej jakości i oryginalności.

PS Store kusi nowymi rabatami w ramach rozpoczętej dzisiaj wyprzedaży “PlayStation Indies”. Promocje potrwają do 29 maja 2025 roku. Ale… niech Was nazwa wyprzedaży nie zmyli, ponieważ oprócz morza genialnych gier niezależnych możemy na niej znaleźć również duże tytuły AAA. Wybraliśmy dla Was równe 70 najlepszych ofert, których ceny zaczynają się od niecałych 3 zł, a kończą na niecałych 25 zł. To najlepsze gry w tym pułapie cenowym, zatem przeglądajcie i pamiętajcie, żeby zrobić sobie dodatkowy rabat!

Tanie doładowania PSN to najlepszy sposób na niższe ceny w PS Store

Warto również pamiętać, że nawet najbardziej atrakcyjne ceny można dodatkowo obniżyć, korzystając z tanich doładowań portfela PSN. Zamiast płacić pełne 100 zł za kartę PlayStation Store, możesz kupić ją znacznie taniej, czyli na przykład za około 86 zł w Instant Gaming (link do oferty). Dzięki temu każda gra z wyprzedaży staje się jeszcze bardziej opłacalna. To jak dodatkowy rabat na cały koszyk. Jeśli planujesz większe zakupy albo chcesz po prostu jak najlepiej wykorzystać budżet, to jedno z najprostszych i najskuteczniejszych rozwiązań.

PS Store z nowymi promocjami. Oto pierwsza część listy 70. tanich gier

Jakie tanie gry z majowej wyprzedaży w PS Store warto kupić?

Warto zacząć od tych tytułów, które zostały oznaczone sercem, bo to właśnie one skradły nasze serce podczas wybierania dla Was 70 najlepszych promocji. Jednym z nich jest The Hong Kong Massacre (3,85 zł) – brutalna, stylizowana na azjatyckie kino akcji strzelanka z perspektywy top-down, która przypomina skrzyżowanie Hotline Miami z Max Payne.

Dla fanów dreszczyku emocji obowiązkową pozycją jest Slender: The Arrival (6,75 zł), klasyczny horror, który niezmiennie budzi niepokój. Tym bardziej, że za taką cenę dostajemy pełnoprawny strach w czystej postaci.

Kolejnym wyróżnionym tytułem jest Saga Of Sins (8,90 zł), dostępny w dedykowanych wersjach na PS4 i PS5. To zaskakująco udany mix metroidvanii i biblijnej symboliki, w którym gracz przemierza surrealistyczne lokacje jako duchowny potrafiący przemieniać się w demony.

Do zestawu emocjonujących historii dochodzi też Fobia – St. Dinfna Hotel (12,90 zł), czyli psychodeliczny horror z elementami zagadek, idealny dla fanów serii Resident Evil i Layers of Fear.

Promocja – tanie doładowania PSN

Miłośnicy gier niezależnych znajdą w nowej wyprzedaży kilka prawdziwych pereł. Absolver: Downfall (13,40 zł) oferuje unikalne podejście do walki wręcz i sztuk walki, łącząc elementy RPG i gry sieciowej.

