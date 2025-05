Hit od EA za 1 zł! Ta promocja z rabatem 99% przebija wszystko

Jeśli szukacie gry metroidvania w formie platformowej gry akcji 2,5D, mamy dla Was gigantyczną promocję na mały hit wydany w 2024 roku przez Electronic Arts. Tales of Kenzera: ZAU dostaniesz prawie za darmo.

Fani dobrych gier metroidvania mogą sięgnąć po grubo przecenione Tales of Kenzera: ZAU. Gra może się Wam kojarzyć z najnowszą odsłoną ciepło przyjętego Prince of Persia: The Lost Crown, ale ma własną „duszę”. Choć tytuł jest obecnie w promocji zarówno na Steam, jak i w sklepie EA, można go kupić jeszcze taniej. Wydamy niecałe 1 zł, a to naprawdę jak gra za darmo.

Tales of Kenzera: ZAU w promocji przecenione o 99 procent

Grę w dużej promocji oferuje sklep Kinguin. Za 1 zł zdobędziemy tam klucz na platformę EA app, czyli oficjalny launcher firmy Electronic Arts.

Tales of Kenzera: ZAU [PC] – 0,58 zł (z opłatą serwisową przy płatności BLIK zapłacimy ostatecznie 1,08 zł)

To emocjonująca gra typu metroidvania, która łączy dynamiczną rozgrywkę z głęboką, osobistą narracją. Gracz wciela się w młodego szamana Zau, który, pogrążony w żałobie po stracie ojca, zawiera pakt z bogiem śmierci Kalungą. Musimy odzyskać duszę swojego ojca, w zamian za schwytanie trzech potężnych duchów.

Gra oferuje płynną eksplorację w stylu 2.5D, z różnorodnymi lokacjami inspirowanymi mitologią Bantu, takimi jak lasy, bagna i krainy lawy. Zau korzysta z dwóch masek: słonecznej do walki wręcz i księżycowej do ataków dystansowych, z unikalnymi ścieżkami rozwoju.

Mechanika gry skupia się na umiejętnościach gracza, oferując od początku pełen zestaw zdolności, które można ulepszać, co zachęca do eksploracji i powrotu do wcześniej niedostępnych obszarów.

Gra została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność graczy na platformie Steam, gdzie posiada średnią ocen na poziomie 8/10.

Źródło: Kinguin