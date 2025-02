Tanie doładowania PS Store. Karta o wartości 200 zł za 166 zł

Wczoraj informowaliśmy Was o specjalnej promocji na abonament PlayStation Plus, którą Sony przygotowało w ramach Walentynek. Trzeba oczywiście pamiętać, że rabat obejmuje wyłącznie nowych użytkowników, którzy nie posiadają aktualnie aktywnej subskrypcji. Promocją objęto roczne plany Extra oraz Premium, więc warto zajrzeć do naszej wiadomości! A jeżeli chcecie zakupić subskrypcję jeszcze taniej lub po prostu nabyć gry w PlayStation Store, to możecie skorzystać z poniższej okazji na doładowania PS Store w zaufanym sklepie Instant Gaming.

PS Store – tanie doładowania. Karta PSN 200 zł dostępna już za 166 zł

Poniżej znajdziecie listę dostępnych tanich doładowań do PlayStation Store:

Dla przypomnienia, aktualnie w PlayStation Store trwa akcja „Planeta Rabatów”, gdzie można kupić gry nawet 75% taniej. Pełną listę znajdziecie tutaj. My z kolei przygotowaliśmy dla Was zestawienie 50 gier FPS w ramach wspomnianej akcji. Produkcje w promocji możecie kupić jeszcze taniej, doładowując kartami z Instant Gaming.

My zachęcamy do zakupu doładowań i wykorzystaniu ich na aktywację subskrypcji PlayStation Plus. W ramach niej, uzyskujecie dostęp do setek gier, w tym również bestsellerów oraz tytułów ekskluzywnych Sony. Do wyboru mamy plany Essential, Extra oraz Premium, zaś wśród korzyści znajdziemy comiesięczny zestaw gier do odebrania, katalog klasyków (Premium), dostęp do wielu wersji próbnych czy też możliwość grania online w ramach trybu multiplayer.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Sony ujawniło oficjalną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na luty 2025 roku. Na liście tytułów znalazło się między innymi Star Wars Jedi: Survivor, Lost Records: Bloom & Rage czy Mordhau. Posiadacze abonamentu Premium mogą także liczyć na Patapon 3 czy Dropship: United Peace Force. Za kilka dni z katalogu Sony usunie kilka pozycji – więcej szczegółów znajdziecie tutaj.