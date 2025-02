Tania gra, która skradła serca. Gracze nałogowo kopią dziury

Kilka dni temu na platformie Steam zadebiutowała tania gra pod tytułem A Game About Digging A Hole. Chodzi w niej dokładnie o to, co sugeruje tytuł: kopanie dziury. Produkcja jest sandboksem, który został opracowany przez dewelopera ze studia Cyberwave. To projekt, którym zajmował się w wolnym czasie. W grze wcielamy się w nabywcę domu z ogrodem, a w tym ogrodzie znajduje się ukryty skarb. Naszym zadaniem jest wykopanie dziury w celu znalezienia różnego rodzaju kosztowności, które następnie możemy sprzedać.

Sprzedawanie tego, co znaleźliśmy umożliwia nam zakupienie bardziej zaawansowanego sprzętu, np. profesjonalnego wiertła. Kopanie dziury zaczynamy bowiem ze zwykłą łopatą w ręku. A Game About Digging A Hole zebrało już naprawdę sporo recenzji. Jest ich ponad 2800, z czego 90% to opinie pozytywne. Gra może również pochwalić się całkiem niezłą popularnością jak na produkcję indie; w szczytowym momencie, dwa dni temu, dziury kopało ponad 7 tysięcy graczy.

Gracze opisują grę jako przyjemną i relaksującą, przy której można się „wyłączyć”. Warto zaznaczyć, że nie zabierze Wam ona dużo czasu, aby zdobyć wszystko, co można zdobyć. Nie zabierze też dużo pieniędzy – gra została wyceniona na 22,99 zł. Posiada ona zakończenie oraz, oczywiście, osiągnięcia do zdobycia – tych jest jedynie 10, więc jeśli się postaracie, to możecie zgarnąć kolejny tytuł do swojej kolekcji gier ukończonych na 100%.

Źródło: Steam