Na PS5 sprawdzicie za darmo nadciągające polskie RPG. Gra otrzymała mnóstwo nowości

Mówiono, że to „polski Skyrim” i coś w tym jest. Mimo wszystko Tainted Grail: The Fall of Avalon zapowiada się nieźle, a demo sprawdzicie na PS5!

Jedna z najciekawszych polskich gier znajdujących się od dawna w fazie wczesnego dostępu otrzymała kolejną wersję demonstracyjną. Wcześniej demo dostępne było tylko na Steam, a teraz grać możecie za darmo także i na PlayStation 5. Co ciekawe, zgrało się to idealnie z premierą jednej z największych aktualizacji w historii, która ma stanowić „ostatnią prostą” przed wydaniem ukończonej pełnej wersji 1.0.

Tainted Grail: The Fall of Avalon za darmo do ogrania na PS5 i nowości

Deweloperzy z Questline przyznali, że nadciągające polskie RPG w stylu Skyrima potencjalne niedługo mogłoby otrzymać aktualizację 1.0. Zanim jednak to nastąpi, mamy do czynienia z najnowszą wersją 0.9, która wprowadza mnóstwo nowości. Jeśli jesteście ciekawi głównych zmian, poniżej znajdziecie ich wypunktowanie wprost od deweloperów. Teraz skupmy się na nowej wersji demo.

Ta dostępna jest na konsolę PS5. RPG-a możecie więc wypróbować za darmo i to w najbardziej aktualnej wersji, która w przeciwieństwie do poprzedniej zawiera m.in. ulepszony kreator postaci, więcej zawartości czy poprawiony niemal każdy system rozgrywki. Pamiętam, jak dawno temu ogrywałem demo na Steam i zdecydowanie mój PC nie był na to gotowy. Teraz jednak komputer jest lepszy, a i na PS5 nie odmówię sobie przyjemności sprawdzenia produkcji.

Swoją drogą – są też dwa nowe materiały zachęcające do kupienia lub chociaż wypróbowania dema. Jeden to klasyczny cinematic, ale z bardzo fajnie wykreowanym klimatem, a drugi przedstawia już fragmenty rozgrywki. Gra pierwotnie w finalnej wersji miała ukazać się w 4. kwartale 2024 roku, ale… no cóż, tak się nie stało. Premiera w 2025 roku jest jednak bardzo możliwa.

Najważniejsze zmiany w wersji 0.9:

Zupełnie nowy prolog z dwoma nowymi minibossami, większą liczbą postaci niezależnych i nową zawartością do odkrycia;

Znacznie więcej zawartości w akcie 1 (zadania, lochy, wrogowie, łupy);

Nowy kreator postaci;

Odświeżone i ulepszone wytwarzanie (kowalstwo, alchemia, gotowanie);

Odświeżona magia (znacznie bardziej dynamiczna, płynna i satysfakcjonująca);

Całkowicie przebudowane przywoływanie (blokuje teraz maksymalną ilość many);

Ulepszone odczucia towarzyszące walce w zwarciu;

MNÓSTWO nowych przedmiotów do znalezienia i wykorzystania;

Odświeżony system atrybutów i umiejętności (większa elastyczność w tworzeniu buildów i więcej przydatnych atutów);

Całkowicie przebudowany i dopracowany interfejs użytkownika;

Całkowicie odświeżona Noc Dziwu (nowa oprawa graficzna i poprawiony balans);

Nowe systemy: szkicowniki, rolnictwo, dom, zwierzak;

DODANO OPCJE ROMANSU;

Dodano tryb fotograficzny;

Całkowicie odświeżony i ulepszony balans rozgrywki, w tym walka;

Dodano „finishery” (ciosy kończące walkę);

Dodano cut-scenki z bossami;

Dodano całe mnóstwo utworów do ścieżki dźwiękowej;

Ogólna poprawa oświetlenia w otwartym świecie;

Nowe, lepsze efekty pogodowe;

Dodano wiele nowych postaci niezależnych i zadań;

Dodano kapliczki w otwartym świecie;

Dodano interakcje fabularne przy kominku;

Dodano gildie i ich serie zadań;

Dodano nowe rodzaje broni: włócznie;

…i wiele innych, mniejszych i większych rzeczy (moglibyśmy tak wymieniać godzinami :D).

Źródło: PlayStation Lifestyle / Steam