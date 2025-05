More thant 20 years later, Syberia, Benoît Sokal's point-and-click masterpiece, returns!



Stunning visual overhaul, redesigned gameplay, same unforgettable story. Kate Walker's adventure begins anew Q4 2025.



❄️ Wishlist now: https://t.co/nL78SOb5Vv#SyberiaRemastered pic.twitter.com/ESZzzO0bjw