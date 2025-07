Od zapomnienia do wirala. SurrounDead – budżetowy survival z zombiakami podbija Steam

Steam ma nowy hit. SurrounDead to growy viral

SurrounDead nie miał wielkiego startu. Gdy trafił do wczesnego dostępu w czerwcu 2022, niewiele osób zwróciło na niego uwagę. Gra była prosta, surowa, ale miała coś, czego nie da się kupić — serce i klimat. Przez lata utrzymywała się na poziomie około 250 aktywnych graczy miesięcznie, budując wokół siebie niewielką, ale wierną społeczność. Twórca, działający pod pseudonimem Zurvivor, cały czas rozwijał grę w pojedynkę. I w końcu coś zaskoczyło.

W kwietniu 2025 roku, tuż po tym jak gra trafiła na 50% przecenę (z 9,99 na 4,99 dolara), SurrounDead zaliczyło pierwszy, niespodziewany skok. W ciągu pięciu dni liczba aktywnych graczy wzrosła z 129 do 1150. Kilka tygodni później, kolejne promocje jeszcze mocniej napędziły ten trend – w czerwcu gra osiągnęła rekordową liczbę 5 477 jednoczesnych użytkowników. A to wszystko bez marketingu, zwiastunów czy współprac z influencerami. Tylko Steam, przecena i dobra opinia wśród graczy.

Kluczem do tego sukcesu okazał się jednak nie tylko rabat, ale i aktualizacja 0.7.0, która pojawiła się dzień po pierwszej promocji. Nowa zawartość, poprawki i dopracowana rozgrywka sprawiły, że gracze zaczęli zostawiać entuzjastyczne recenzje. Algorytm Steama zrobił resztę. Gra zaczęła pojawiać się w rekomendacjach, widoczność rosła, a gracze klikali „kup” z ciekawości — i zostawali na dłużej. Bo choć SurrounDead to nie blockbuster, ma to, czego często brakuje dużym produkcjom: bezpretensjonalność i grywalność.

Dziś SurrounDead wciąż nie ma trybu co-op, ale jest na dobrej drodze. Solo twórca obiecuje, że to jeden z priorytetów w nadchodzących aktualizacjach. A jeśli dotychczasowy trend się utrzyma, ma szansę zbudować wokół swojego projektu coś znacznie większego. To przykład, że w świecie pełnym gier z gigantycznymi budżetami, wystarczy uczciwa rozgrywka, rozsądna cena i odrobina dobrego momentu, by zbudować hit. SurrounDead nie udaje czegoś, czym nie jest i właśnie dlatego ludzie chcą w to grać.

Źródło: gamerant.com