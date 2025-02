Ten sprzęt to cudo – pierwsze PlayStation powraca. Spełnienie marzeń fanów bez emulacji

SuperStation One to nowa wersja pierwszego PlayStation, która oficjalnie trafia do sprzedaży. Sprzęt działa na układach FPGA, więc nie wymaga emulacji.

Zdaniem autorów nowego pomysłu dla retromaniaków jest to „pierwsza na świecie przystępna cenowo konsola do gier FPGA”. I faktycznie można im wierzyć, bo pre-ordery nie kosztują wcale tak wiele.

SuperStation One, czyli nowy PSX

Pamiętacie swoje ulubiony gry sprzed lat, jeszcze za czasów pierwszego PlayStation? Jeśli tak, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo będziecie mogli do nich powrócić po tak długim czasie i to nawet bez potrzeby zabawy w emulację. Wszystko dzięki firmie RetroRemake, a przede wszystkim jest to zasługa YouTubera i projektanta Takiego Udon, który przywrócił kultową platformę po latach. Sprzęt od momentu startu pre-orderów w ubiegłą sobotę okazał się tak popularny, że od razu wyprzedano wszystkie edycje Founder’s Edition. Cena z pewnością zachęcała, bo konsolę wyceniono na 149,99 dolarów. Następny nakład ma kosztować 179,99 USD.

Sony starało się przywrócić sprzęt za sprawą PlayStation Classic, ale wyszło im to co najwyżej średnio. Znacznie lepiej do sprawy podszedł wspomniany YouTuber, tworząc SuperStation One. Cały projekt oparł nie na emulacji, a na układach FPGA (bezpośrednio programowalna macierz bramek), specjalnego układu logicznego wykorzystywanego m.in. w wojsku. W tym wypadku mówimy o stworzeniu ulepszonego sprzętu przed lat, w natywnej wersji odpalającego kultowe gry.

Przedstawiamy SuperStation One. Konsola do gier PS1 FPGA o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje oryginalne gry, karty pamięci i kontrolery. Wczytywanie gier z dysku lub kopii zapasowej. Bez blokady regionalnej. Obsługuje wszystkie rdzenie MiSTer FPGA, w tym N64 i Sega Saturn. – napisał w poście Taki Udon

Introducing the SuperStation one. An open-source PS1 FPGA gaming console that supports original games, memory cards, and controllers. Load games from a disk or a backup. Region free. Supports all MiSTer FPGA cores, including N64 & Sega Saturn.Learn more: retroremake.co — Taki Udon (@takiudon.bsky.social) 2025-01-26T01:02:28.357Z

Inżynier zadbał o wsparcie ROMów z USB czy kart microSD. Co prawda nie ma tu czytnika oryginalnych płyt, ale da się go dokupić za dodatkowe pieniądze. Możemy liczyć na obsługę rozdzielczości 1563p albo 1440p przez HDMI, a nawet klasyczne telewizory CRT przez złącze kompozytowe i RCA. Do tego Wi-Fi i Bluetooth do obsługi sieci i kontrolera, Ethernet, trzy porty USB typu A oraz tradycyjne porty PlayStation Memory Card i kontrolera. Twórca dorzucił również kompatybilność z NFC. Co to oznacza w praktyce? Możecie zdigitalizować swoje gry z PSX, a następnie odpalić na SuperStation One jedynie za pomocą naklejki NFC. Nowoczesny retro sprzęt, prawda?

Wysyłka urządzeń przewidziana została na czwarty kwartał bieżącego roku.

Źródło: TweakTown