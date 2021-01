Superman & Lois. Obejrzyjcie zwiastun serialu

Zwiastun serialu Superman & Lois trafił do sieci, co ma do zaoferowania nowa produkcja o superbohaterze?

Premiera nowego projektu od The CW Television Network, zdaje się wyróżniać na tle typowych filmów traktujących o herosach dysponujących nadprzyrodzonymi mocami. Ewidentnie położono tu mniejszy nacisk na spektakularne efekty specjalne i pojedynki na śmierć i życie, konwencja przypomina raczej dramat obyczajowy.

Fabuła ma koncentrować się na problemach Clarka Kenta oraz Lois Lane, związanych z wychowaniem synów: Jordana i Jonathana. Historia zweryfikuje jednak czy Superman, który wrócił do Smallville będzie mógł powiesić swój kostium na kołku, czy też przyjdzie mu zetknąć się z nowym zagrożeniem.

Wśród aktorów, których zobaczymy na ekranie pojawi się: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Alexander Garfin i Jordan Elsaas. Premiera widowiska za które odpowiadają twórcy serialu Flash, odbędzie się już niebawem, dnia 23 lutego bieżącego roku. W przypadku omawianego projektu zrezygnowano z odcinka pilotażowego i od razu będzie nam dane zapoznać się z całym sezonem

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.