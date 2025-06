Atomic Heart II to nie wszystko. Twórcy zapowiedzieli też zupełnie nowe action-RPG

Informowaliśmy Was już o oficjalnej zapowiedzi gry Atomic Heart II. Nie była to jednak jedyna niespodzianka od studia Mundfish. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem The CUBE. Co ciekawe, będzie to strzelanka MMO osadzona w tym samym uniwersum. Poniżej znajdziecie oczywiście wszystkie najważniejsze informacje.

Summer Game Fest 2025. Oficjalna zapowiedź The CUBE

The CUBE przeniesie nas do tytułowego sześcianu, którego rotujące segmenty i krawędzie dynamicznie zmieniają środowisko gry, tworząc zaskakujące sytuacje, zagadki przestrzenne i nowe wyzwania. Projektanci obiecują tętniący życiem świat, pełen różnorodnych biomów, interesujących postaci niezależnych, a także wszelkiego rodzaju sekretów. No i oczywiście wymagających bossów.

Produkcja ma zaoferować immersyjną fabułę. Kluczowe znaczenie będzie miała również eksploracja oraz rozbudowany system rozwoju postaci. Walka ma być intensywna, ale też taktyczna. Do dyspozycji otrzymamy bogaty arsenał broni, czy też umiejętności specjalne. Gra wykorzystuje autorską technologię Split-Rendering System, która ma umożliwić płynne przejścia między różnymi obszarami świata, inteligentne śledzenie obiektów i precyzyjną synchronizację rozgrywki w trybie multiplayer.

Jedno jest pewne: The CUBE zapowiada się na bardzo ambitny projekt, aczkolwiek równocześnie na projekt w dużej mierze eksperymentalny. Gra zmierza na PC oraz konsole, choć nie podano ani daty premiery, ani też dokładnych platform. Pozostaje jedynie cierpliwie czekać na więcej szczegółów!

Źródło: Gematsu