Subnautica 2 opóźniona. Afera z premiami dla deweloperów

Opóźnienie premiery Subnautica 2 do 2026 roku przez Krafton może nie tylko zniechęcić graczy, ale również oznaczać, że firma nie przeznaczy 250 milionów dolarów bonusu dla deweloperów z Unknown Worlds. Decyzja o zmianie daty premiery stawia pod znakiem zapytania przyszłość zespołu.

Opóźnienie Subnautica 2: Szansa na bonus umyka, ale czy to tylko decyzja o jakości gry?

Krafton ogłosił opóźnienie Subnautica 2 do 2026 roku, co miało na celu poprawę jakości gry po feedbacku z wczesnych testów. Choć firma zapewnia, że zmiana wynika z troski o finalny produkt, decyzja ta może sprawić, że zespół Unknown Worlds nie spełni warunków do otrzymania obiecanego 250 milionowego bonusu za osiągnięcie celów finansowych.

Opóźnienie premiery może zatem spowodować, że Unknown Worlds nie osiągnie wyznaczonych celów przychodowych na koniec 2025 roku. To z kolei uniemożliwi pracownikom studia otrzymanie bonusu. Charlie Cleveland, były lider studia, stwierdził, że gra była już gotowa do wczesnego dostępu i według niego decyzja o opóźnieniu może nie być do końca uzasadniona.

Krafton stanowczo zaprzecza, że zmiana terminu premiery ma jakiekolwiek związki z finansami. Steve Papoutsis, nowy CEO Unknown Worlds, wyjaśnił, że firma chciała jeszcze dopracować grę, a opóźnienie miało na celu dodanie większej ilości zawartości. Papoutsis podkreślił, że opóźnienie nie wynikało z chęci uniknięcia bonusu.

Bonus miał zostać podzielony pomiędzy około 100 pracowników Unknown Worlds, którzy byli częścią firmy w momencie jej przejęcia przez Krafton. Pracownicy liczyli na wysokie wynagrodzenie. Jednak teraz, w obliczu opóźnienia, niektórzy mogą nie być w stanie spełnić warunków umowy i stracić szansę na te pieniądze. Czy decyzja Krafton była naprawdę tylko o grze, czy jednak miała na celu coś więcej?

