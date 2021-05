Sezon 4 Stranger Things zapowiada się mrocznie. Zobaczcie nowy zwiastun

Nowy sezon Stranger Things otrzymał tajemniczy, przepełniony mrokiem i niepokojem zwiastun. Netflix szykuje widzów do kontynuacji swojego szalenie popularnego serialu.

Jeśli oglądaliście trzeci sezon przygód Jedenastki i spółki, zapewne domyślacie się, że Netflix jeszcze przez dłuższy czas nie pożegna się z bohaterami swojego hitu. Cliffhanger na końcu sezonu był tego dość bezpośrednią zapowiedzią.

Od premiery ST3 minęło już trochę czasu i Netflix zaczyna promocję kolejnej części widowiska. Na kanale YouTube Stranger Things pojawił się nowy zwiastun czwartego sezonu.

Co ciekawe, sugeruje on, że kontynuacja opowieści zabierze nas (przynajmniej na chwilę) do przeszłości. Na materiale widzimy Jedenastkę, która znajduje się w mrocznej placówce badawczej. Wygląda na to, że producenci serialu chcą nadać jednej z czołowych bohaterek serialu jeszcze więcej głębi.

Nie jest żadną tajemnicą, że Stranger Things nigdy nie było serialem dla młodszych odbiorców. Pod płaszczykiem kolorowych lat 80-tych kryją się brutalne sceny, mocne historie i niekiedy dość niepokojący klimat. Wygląda na to, że sezon czwarty jeszcze mocniej podbije poziom mroku w serialu.

Na nowe wieści o kontynuacji Stranger Things przyszło nam czekać ponad rok. Wiele wskazuje na to, że Netflix ostatecznie przerywa milczenie i wkrótce zobaczymy kolejne materiały promocyjne. Pozostaje teraz tylko liczyć na szybką premierę. Jej termin póki co pozostaje nieznany.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.