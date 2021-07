Mroczny klasyk od twórców Syberii dostępny za darmo

Microïds ma niespodziankę dla fanów mrocznych przygodówek z wciągającą historią. Od teraz w IndieGala.com odbierzemy za darmo Still Life.

Wydana w 2005 produkcja zachwyca przede wszystkim bardzo dobrze napisanym scenariuszem. By odebrać Still Life, należy założyć darmowe konto w IndieGala.com, zalogować się, a następnie wejść na stronę gry w serwisie i znaleźć na dole sekcję Download.

W tytule od Francuzów wcielamy się w rolę agentki FBI Victorii McPherson, której zadaniem jest odkryć, kto stoi za serią zbrodni w Chicago. Okazuje się, że te sprawy są powiązane z morderstwami z przeszłości. Dlatego cofamy się do roku 1929, by jako dziadek Victorii zebrać niezbędne poszlaki.

A jeśli chodzi o inne darmoszki oferowane obecnie, to tradycyjnie w czwartek pojawiło się coś nowego w Epic Games Store. Tym razem są to gry Mothergunship i Train Sim World 2. Jeśli jesteście nimi zainteresowani, to warto teraz dodać je do biblioteki. O szczegółach piszemy tutaj. Warto również przypomnieć, że w ten weekend pecetowcy i posiadacze PlayStation przetestują za darmo Marvel’s Avengers.