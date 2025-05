Stellar Blade na PC sprawdzicie za darmo przed premierą

Jutro demo Stellar Blade na PC! Nowa okazja, by sprawdzić hit z PS5 przed premierą pełnej wersji w wydaniu na komputery osobiste.

Już 31 maja gracze PC będą mogli sami sprawdzić, czy Stellar Blade to coś dla nich. Twórcy gry potwierdzili, że właśnie tego dnia pojawi się wersja demonstracyjna. Demo zadebiutuje zaledwie kilkanaście dni przed premierą pełnej wersji, zaplanowaną na 11 czerwca.

Sprawdź również: Stellar Blade na PC taniej w przedsprzedaży. Nawet 90 zł oszczędności

Stellar Blade na PC w wersji demo

W Stellar Blade wcielimy się w Eve – bohaterkę, która rusza na zniszczoną Ziemię z misją uratowania tego, co z niej zostało. Po drodze dołączać będą do niej różne postacie, a podróż przez zrujnowany świat pełen tajemnic będzie wymagała nie tylko odwagi, ale i sporo refleksu. Zwłaszcza że na graczy czekają wielkie, wymagające walki z bossami. To w systemie opartym na dynamicznych kombosach i taktycznych unikach.

Gra napędzana jest przez Unreal Engine 4 i zaoferuje szybkie tempo rozgrywki, efektowne animacje i rozwój postaci przez zdobywane umiejętności. Pod względem fabularnym mamy do czynienia z typową postapokalipsą, ale z estetyką przypominającą koreańskie sci-fi i anime. To wizja świata po upadku, w którym walka o przyszłość idzie ramię w ramię z odkrywaniem przeszłości.

Demo ma działać w nieograniczonych klatkach na sekundę i wspierać technologie takie jak NVIDIA DLSS 4 oraz AMD FSR 3.0. Na stronie Steam wspomniano też o specjalnym pakiecie tekstur HD, trybie 4K dla otoczenia oraz wsparciu dla ultrapanoramicznych ekranów. Warto jednak pamiętać, że PC-towe wydanie będzie zabezpieczone technologią Denuvo. Może się więc okazać, że wystąpią drobne przycięcia, zwłaszcza w momentach doczytywania świata przy wyłączonym limicie klatek. Czy będzie to istotny problem? Przekonamy się już jutro.

Źródło: DSOGaming