Steam rozdaje za darmo prezenty, trzeba odebrać | Newsy - PlanetaGracza

Klasycznie jak przy niemal każdym mniejszym lub większym wydarzeniu (co dziwne, nie uwzględniając ostatniego Steam Next Fest 2025) platforma od Valve dorzuciła kilka darmowych prezentów dla graczy. Czekają na Was trzy cyfrowe atrakcje, choć jestem pewien, że nie każdy zrobi z nich użytek. Niemniej – nie trzeba płacić ani wydawać punktów!

Zazwyczaj w Sklepie Punktów Steam, jak zresztą sama nazwa wskazuje, czekają na Was przedmioty, które możecie zdobyć za pomocą punktów zdobywanych m.in. przy zakupach. Raz na jakiś czas platforma chce przekonać graczy do różnych wydarzeń i promocji, oferując tego typu bonusy za darmo, bez wydawania cyfrowej ani rzeczywistej waluty. Z okazji Festiwalu Powieści Wizualnych 2025 zgarniecie trzy przedmioty.

Tym razem czekają na Was dwa animowane awatary („Piękny portret” i „przebojowy portret”) oraz animowana ramka awatara. Wszystko inspirowane estetyką gier typu visual novel, utrzymanych w stylistyce anime. Aby zgarnąć te bonusy, wystarczy zalogować się na swoje konto i osobno przypisać do niego każdy z przedmiotów. Znajdziecie je w swoim ekwipunku lub w ustawieniach profilu.

Jeśli czujecie się zaintrygowani, możecie też odwiedzić główną stronę trwającego festiwalu. Visual novel to bardzo popularny, ale jednocześnie dość niszowy gatunek (to dziwne, ale coś w tym jest), lecz jeśli akurat lubicie, zapraszam w to miejsce. Nie zapomnijcie też o najnowszych grach za darmo i czasowych promocjach na platformie.

Źródło: Steam