Steam rozdaje gratisy dla wszystkich. Prezent z okazji nowego wydarzenia

Steam ma dla Was prezent – nowe dodatki do profilu, które pomogą Wam go nieco odświeżyć. Nie trzeba wydawać pieniędzy, ani punktów!

Raz na jakiś czas znajdziemy dla Was warte uwagi gry za darmo. Czasami owszem, są to tytuły dostępne na Steam. Z drugiej strony staramy się informować o wszystkim, co może zainteresować gracza, więc jeśli akurat lubujecie się w kolekcjonowaniu cyfrowych ozdobników Waszych profili, warto skusić się na prezent od Valve!

Darmowy pakiet do profilu na Steam

Festiwal samolotów, pociągów i aut na Steam to najnowsze wydarzenie koncentrujące się… no, zgadnijcie. Tak, tym razem platforma zaprasza wszystkich entuzjastów różnych pojazdów. Gracze mogą więc skusić się na sporo przecenionych gier i nie chodzi tu tylko o tytuły wyścigowe. Znajdziemy mnóstwo różnego rodzaju symulatorów, dynamicznych strzelanek powietrznych, taktycznych gier wojennych czy nawet survival horrorów. Wszystko to zamknięte jednak w ramach pociągów, samolotów lub samochodów.

W tym wszystkim idzie się pogubić, ale każdy powinien chociaż rzucić okiem na nową ofertę. Tytułów na przecenie jest bardzo dużo, a niektóre obniżki są naprawdę spore. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, niż zaproszenie Was na główną stronę wydarzenia. Ale to nie wszystko!

Steam rozdaje również gratisy. Jak zwykle przy okazji każdego wydarzenia organizowanego na platformie, gracze mogą zgarnąć pakiet ekskluzywnych przedmiotów do profilu. Wystarczy tylko przypisać je do konta i możecie ich swobodnie używać.

W ramach podarunku od Valve otrzymamy animowany awatar, animowaną ramkę awatara oraz naklejkę. Niby niewiele, ale dla tych, którzy lubią dostawać coś i nie wydawać pieniędzy, jak znalazł.

Źródło: Steam