Nowe dodatki na Steam dostępne za darmo. Nie trzeba nic płacić

Nowe dodatki do profilu na Steam! Animowane awatary i ramka za darmo z okazji Festiwalu Zombie kontra Wampiry. Nie trzeba żadnych punktów – wystarczy odebrać

Steam przygotował miłą niespodziankę dla fanów personalizacji profilu. Z okazji trwającego Festiwalu Zombie kontra Wampiry, każdy użytkownik platformy może całkowicie za darmo odebrać trzy nowe dodatki: dwa animowane awatary i jedną ramkę awatara. Co ważne – nie są wymagane żadne punkty ani wydawanie pieniędzy.

Sprawdź także: Ta darmowa gra to połączenie Halo i Vampire Survivors. Jest już dostępna na PC

Co można odebrać na Steam?

W ofercie znalazły się:

Podgniły Podlec – animowany awatar przedstawiający klasycznego zombiaka z przekrwionymi oczami i zgrzytającymi zębami

– animowany awatar przedstawiający klasycznego zombiaka z przekrwionymi oczami i zgrzytającymi zębami Północny Podgryzacz – wampiryczny awatar z zadziornym uśmiechem i spojrzeniem spod ciemnej grzywki

– wampiryczny awatar z zadziornym uśmiechem i spojrzeniem spod ciemnej grzywki Sączący się Strach – ramka awatara stylizowana na spływającą krew, która świetnie wpasuje się w mroczne klimaty

Aby odebrać wszystkie te prezenty należy udać się do Sklepu Punktów na platformie. Tam musicie dodać pojedyncze rzeczy do konta.

Wszystkie dodatki dostępne są bezpłatnie w sklepie punktów Steam i przypisują się na stałe do konta. Wystarczy kliknąć „Za darmo”, by je odebrać. Oferta dostępna jest w ramach specjalnego wydarzenia, które promuje gry z motywem nieumarłych i nocnych łowców.

To kolejny przykład na to, że Steam chętnie angażuje społeczność przez niewielkie, ale estetyczne dodatki kosmetyczne. Warto więc zajrzeć do sklepu punktów i wzbogacić swój profil o coś świeżego – szczególnie jeśli lubisz klimaty horroru.

Źródło: Steam