Ryby i Steam. Valve rozdaje za darmo, a Wam pozostaje tylko odebrać

W ramach trwającego właśnie Festiwalu Gier Wędkarskich, w sklepie punktów Steam pojawiły się nowe elementy do ozdobienia profilu. I co najważniejsze: nie trzeba wydawać ani grosza, by je zdobyć. Wystarczy wejść na stronę wydarzenia lub bezpośrednio do sklepu punktów.

Darmowe dodatki dla łowców okazji

Do odebrania są trzy kosmetyczne przedmioty:

Animowany awatar „Oporny okoń” – niebieska, zabawna rybka, która nie daje się złapać.

– niebieska, zabawna rybka, która nie daje się złapać. Ramka awatara „Błękitna zmarszczka” – efektowna animowana fala otaczająca avatar.

– efektowna animowana fala otaczająca avatar. Animowana naklejka „Skaczący spławik” – klasyczny spławik, który podryguje w rytm rybiego brania.

Wszystkie darmowe dodatki do profilu odbierzecie w tym miejscu.

Wszystkie dodatki są oznaczone jako darmowe i nie wymagają żadnych punktów Steam. To po prostu mały prezent od Valve z okazji wydarzenia tematycznego. Wystarczy kilka kliknięć, żeby je przypisać do konta na stałe.

Choć to tylko kosmetyka, takie elementy profilowe potrafią nadać profilowi charakteru. A skoro są za darmo, to czemu nie? Wydarzenie zapewne potrwa przez kilka dni, ale nie ma co zwlekać. Podobne bonusy często znikają bez zapowiedzi.

