Dodatek do profilu znów za darmo na Steam. Warto odebrać, jeśli nie macie

Steam potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Choć festiwal Idlerów odbył się już jakiś czas temu, teraz ponownie pojawiły się w sklepie darmowe ozdoby z tej okazji. Nie towarzyszy temu żadna nowa promocja ani komunikat – po prostu można je znowu odebrać.

Co można zgarnąć na Steam?

Zaskoczenie jest tym większe, że wcześniej były dostępne tylko przez ograniczony czas. Teraz, bez żadnej zapowiedzi, trafiły z powrotem do Sklepu Punktów. Gracze, którzy wcześniej je przegapili, dostali drugą szansę – i nie wiadomo, jak długo ona potrwa.

Na liście dostępnych dodatków znajdziemy trzy dobrze znane ozdoby z Idler Fest. Pierwszą z nich jest animowany awatar „Zalew Zasobów”, który kosztuje 3000 punktów. Do tego dochodzą dwie ramki awatara – „Pasywny Przyrost” za 2000 punktów oraz „Automatyczna Akumulacja”, czyli jedyna rzecz możliwa do zdobycia za darmo, bez wydawania jakichkolwiek punktów. Wszystkie trzy nawiązują wizualnie do mechaniki gier idle, w których postęp dzieje się sam.

Wygląda to trochę jak przypadek albo test działania sklepu, ale niewykluczone, że to celowy gest Valve. Oficjalnych informacji brak, ale użytkownicy Reddita szybko wychwycili temat i zaczęli dzielić się wieścią. W komentarzach dominują podziękowania i przypomnienia, że warto się pospieszyć – bo nie wiadomo, kiedy zawartość znowu zniknie.

Dodatki dostępne są z poziomu Sklepu Punktów na Steam, a jeśli ktoś uzbierał wcześniej trochę punktów, może teraz wymienić je na estetyczne gadżety do profilu. Nawet jeśli nie korzystasz na co dzień z ramek czy awatarów, warto je odebrać – choćby po to, żeby mieć je na przyszłość.

