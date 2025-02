Steam daje za darmo, a Wam pozostaje jedynie odebrać

Właśnie rozpoczął się Festiwal Idlerów na Steam, czyli gier „w klikanie”. No dobra, w teorii dałoby się to równie dobrze powiedzieć o każdej produkcji, ale chodzi tu wyłącznie o reprezentantów gatunku właśnie idlerów. Nie jestem do końca pewien, ilu graczy tak naprawdę ubóstwia ten gatunek, ale w razie czego czeka na Was moc atrakcji.

Osobną kwestią jest prezent bezpośrednio od Valve w celu uczczenia nowego wydarzenia. Z okazji wspomnianego Festiwalu Idlerów możecie zgarnąć kolejne dodatkowe bonusy do swojego cyfrowego profilu gracza. Tym razem za darmo w sklepie punktów czeka na Was animowany awatar oraz dwie dodatkowe ramki.

Wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto i przy każdej darmowej pozycji klikniecie „za darmo” po jej wybraniu. W ten sposób w zaledwie kilka sekund zgarniecie trzy cyfrowe dodatki. Jeśli akurat ktoś jest fanem regularnego odświeżania swojego profilu i upiększania go, to oferta nie do odrzucenia. Szczególnie że nikt nic nie traci, bo przecież nie trzeba nawet płacić.

Jeśli to dla Was za mało, polecam śledzić tag z grami za darmo – regularnie znajdziecie tak najbardziej warte uwagi gry free-to-play i czasowe promocje. Co ciekawe, obecnie na Steam odbierzecie za darmo narzędzie o wartości… 325 złotych!

Źródło: Steam