Steam trafi na konsole Xbox? Jasne wskazówki co do integracji platform

Zdaniem insidera eXtas1s Microsoft potwierdził, że prowadzi testy integracji Steama w Microsoft Store, co oznacza, że użytkownicy Xbox wkrótce zyskają bezpośredni dostęp do swojej biblioteki Valve. To wielki krok w stronę zunifikowanej oferty gier, który może zrewolucjonizować rynek.

Od marca pojawiały się plotki o współpracy Microsoftu z Valve, a teraz niezależne źródła donoszą, że funkcja logowania do konta Steam i przeglądania tytułów jest już w zaawansowanej fazie testów. Co ważne, w Microsoft Store nie zabraknie opcji filtrowania gier ani szybkiego uruchamiania produkcji bez potrzeby instalowania osobnego launchera.

Integracja Steam w Xbox – co się zmieni

Przede wszystkim gracze będą mogli dodać Steam do listy swoich aplikacji na konsoli, dzięki czemu wszystkie gry Valve uruchomią się tak samo, jak te z Game Pass. Microsoft usuwał w marcu grafiki promujące tę funkcję, jednak ostatnie doniesienia jasno wskazują, że integracja staje się priorytetem. W efekcie nie będzie już potrzeby przesiadki na PeCeta czy sięgania po Steam Deck’a, by odpalić ulubione tytuły z platformy Valve.

Jednocześnie Microsoft współpracuje z Asusem nad hybrydowym urządzeniem Xbox/PC, które ma korzystać zarówno z biblioteki Game Pass, jak i Steam. Dzięki temu w jednym sprzęcie uzyskamy dostęp do obu ekosystemów, co otworzy nowe możliwości dla mobilnych graczy i pozwoli oszczędzić miejsce na dysku.

Dla społeczności Xbox to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Nie trzeba będzie już szukać aktualizacji czy zgadywać, na którym urządzeniu jest dana gra. Ponadto integracja Steama z Xboxem może wpłynąć na większą liczbę zakupów w obu sklepach, co z kolei przełoży się na atrakcyjność subskrypcji i oferty Game Pass. Wkrótce przekonamy się, kiedy funkcja trafi do wszystkich – na razie testy zapowiadają się obiecująco.

Źródło: Reddit