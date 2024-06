PCGamesN postanowiło zbadać, ile pieniędzy wydaliśmy na gry, w które nigdy nie zagraliśmy. Okazuje się, że na platformie Steam gracze przepalili ogromne pieniądze tylko po to, aby nawet nie uruchomić niektórych produkcji. Cóż, ewidentnie mamy spore zaległości w rozgrywce, prawda?

Masa pieniędzy przepalona na Steam

Wszyscy mamy jakieś zaległości z grami. Ja na przykład regularnie obiecuję sobie skończenie serii Dishonored czy porządne zabranie się za God of War: Ragnarok. W rzeczywistości jednak na mojej kupce wstydu są dziesiątki, jeżeli nie setki produkcji. A lista gier na Steam rośnie, bo przecież regularnie pojawiają się świetne promocje i wyprzedaże. Na przykład Letnia wyprzedaż, w ramach której możecie nabyć topowe produkcje w znacząco obniżonych cenach. Tak, kolejne gry w bibliotece. I tak w nie nie zagracie.

Złośliwość? Nie, bo fakt — do takich wniosków można dojść po badaniu przeprowadzonym przez PCGamesN. Postanowiono sprawdzić, ile kosztowały gry użytkowników platformy, które nigdy nie zostały uruchomione. Wiecie, kupujecie coś, dodajecie do konta – i tyle, bez zagrania. Wniosku są zatrważające. Chociaż przeanalizowano zaledwie 10% kont (nieco ponad 70 milionów graczy), to przepalonych pieniędzy było sporo.

Na takie “nieograne” produkcje wydano łącznie prawie 2 miliardy dolarów – a mowa przecież o danych z zaledwie 10% kont na Steam. To szokująca statystyka, bo okazuje się, że masowo wydajemy pieniądze zupełnie po nic. Wychodzi na to, że gracze są niezwykle podatni na wszelkie akcje promocyjne i wyprzedaże. 5 złotych tutaj, 20 tam i się uzbierało…

Zobacz też: Co kupić na wyprzedaży? Warto sprawdzić!

A wy ile macie takich gier, których nawet nie uruchomiliście?

Źródło: thegamer.com