Weekendowa wyprzedaż na Steam. Nawet do 90% taniej

Jak co tydzień, w sklepie Steam wystartowała weekendowa wyprzedaż. Rabaty na wiele różnych pecetowych tytułów sięgają nawet 90%.

Kolejny weekend to oczywiście nowe okazje dla graczy pecetowych. Na platformie Steam wystartowała wyprzedaż właśnie z okazji weekendu. Tym razem w niższych cenach możecie zgarnąć m.in. Windblown, Hearts of Iron IV, Metro Exodus, Kingdom Come: Deliverance, a także Dead Island 2. Równocześnie z wyprzedażą weekendową trwa bowiem wyprzedaż gier od wydawcy Plaion, więc trochę tego jest.

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższej listy, oprócz tytułów dobrze wszystkim znanych, warto przyjrzeć się grze Windblown. To dynamiczna gra typu roguelike stworzona przez studio Motion Twin, znane głównie z Dead Cells.

Gra zadebiutowała w październiku 2024 roku w ramach wczesnego dostępu i od tego czasu zdobyła uznanie zarówno wśród krytyków, jak i graczy. Gracz wcielają się w Voltigeurów, antropomorficzne istoty zamieszkujące Archę – wioskę położoną na latających wyspach. Ich misją jest eksploracja Wiru, czyli tajemniczego obszaru pełnego niebezpieczeństw, gdzie stawiają czoła Strażnikom, ratują ocalałych oraz zbierają surowce i wyposażenie. Gra oferuje także tryb kooperacji dla maksymalnie trzech osób.

Równocześnie przypominamy, że znajdujące się w zestawieniu Company of Heroes 3 jest aktualnie dostępne do testowania całkowicie za darmo w ramach darmowego weekendu. Jest to najnowsza odsłona kultowej serii od Relic Entertainment, która przenosi graczy na fronty Afryki oraz Włoch. Produkcja oferuje zarówno kampanię dla pojedynczego gracza, jak i starcia wieloosobowe.

Źródło: Steam