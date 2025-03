Weekendowa wyprzedaż na Steam. Rabaty aż do 90%

Mamy weekend, co oznacza nie tylko darmowe weekendy, ale również wyprzedaże. Informowaliśmy Was już o weekendowej wyprzedaży w sklepie PlayStation Store, a także o trzech grach dostępnych do sprawdzenia całkowicie za darmo w ramach Xbox Free Play Days. To jednak nie wszystko, ponieważ wyprzedaż z okazji weekendu trwa również w sklepie Steam. W ramach promocji w niższych cenach zgarniecie między innymi gry z serii The Escapists, Command & Conquer: Remastered Collection, a także Indiana Jones i Wielki Krąg.

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry PC

Źródło: Steam