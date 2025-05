Tanie gry FPS do 20 złotych w wersji na Steam. 28 świetnych ofert

Jeżeli należycie do miłośników gier z gatunku pierwszoosobowych strzelanek, mamy dla Was świetne wieści. Czy raczej: mamy dla Was ponad 20 znakomitych ofert, dzięki którym możecie zgarnąć nowe tytuły do swojej biblioteki na Steam za mniej niż 20 złotych!

Już jutro rusza Days of Play 2025, jednak jest to święto graczy konsolowych. Nie chcemy, aby gracze korzystający z komputerów osobistych pozostali w tyle. Jeśli jesteś jednym z nich, mamy świetną wiadomość. Poniżej możesz bowiem znaleźć pokaźne zestawienie z ponad 20 ofertami, w których ramach możesz zakupić docenione gry z gatunku pierwszoosobowych strzelanek (FPS) za mniej niż 20 złotych. Dokładnie tak: żadna z cen nie przekracza tejże kwoty choćby o jeden grosz. Zapraszamy na ucztę!

Tanie gry FPS do 20 zł. Promocja na klucze Steam (część 1)

High On Life

High On Life to dość szalona pierwszoosobowa strzelanka, w której wcielamy się w młodego bohatera bez planów czy jakichkolwiek ambicji na przyszłość. Za stworzenie tego ekscentrycznego dzieła odpowiada studio Squanch Games. Warta zaznaczenia ciekawostka: jego współzałożyciel to Justin Roiland, współtwórca serialu Rick i Morty. Wracając do rzeczy, życie naszego bohatera zmienia się w momencie, gdy na Ziemię napada… kartel kosmitów. Ich celem jest używanie ludzi jako narkotyków. Żeby temu zapobiec, bohater zostaje łowcą nagród i wraz z gadającymi broniami rusza w pościg za przywódcą gangu – Garmantuousem.

Rozgrywka polega w głównej mierze na przemierzaniu różnorodnych światów, wykonywaniu zleceń oraz walce z przeciwnikami. Każda broń mówi tu jednak własnym głosem, a także posiada unikalne dla siebie umiejętności, które możemy wykorzystać zarówno w trakcie walki, jak i eksploracji. Oprócz tego po drodze spotkamy też wiele barwnych postaci, często dziwnych, ale też zabawnych.

Trepang2

Trepang2 to pierwszoosobowa strzelanka, która określana jest jako duchowy spadkobierca F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon. Jest to debiutancki projekt zespołu Trepang Studios. Wcielamy się tutaj w żołnierza pozbawionego wszelkich wspomnień. W zamian został jednak obdarzony nadludzkimi zdolnościami. Po ucieczce z tajnego ośrodka, dzięki pomocy grupy najemników, bohater wyrusza w brutalną misję, by odkryć, kim tak naprawdę jest, jak również aby zemścić się na tych, którzy go skrzywdzili.

Rozgrywka skupia się natomiast na dynamicznej akcji oraz efektownych pojedynkach. Te ostatnie łączą z kolei walkę bronią palną ze starciami wręcz. Co ważniejsze, gracz ma umiejętność spowalniania czasu. Może także stać się niewidzialny, a także skorzystać z potężnej siły, by eliminować wrogów. Podsumowując jednym zdaniem: gra stawia przede wszystkim na intensywność, krwawe pojedynki i widowiskowe akcje.

