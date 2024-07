Trzy darmowe prezenty na Steam. Odbierajcie już teraz

Odkąd tylko Sklep Punktów Steam istnieje, Valve regularnie oferuje darmowe prezenty dla graczy. W ten sposób platforma promuje swoje własne akcje i promocje.

Za darmo odbierajcie na Steam

Niedawno na platformie Valve rozpoczął się “Festiwal Bijatyk 2024”. W zasadzie raczej nie powinno nikogo zaskoczyć, że tym razem gry, które znajdziemy w sklepie taniej, to właśnie wszelkiej maści bijatyki i nawalanki. Są oczywiście przecenione bardzo popularne i uwielbiane serie jak choćby Tekken czy Mortal Kombat, ale znajdziemy taniej mnóstwo niezależnych pozycji, w tym sporo gier, które dość luźno podchodzą do tego gatunku.

Valve przygotowało jednak dla graczy dodatkową atrakcję – możliwość zdobycia trzech elementów wyposażenia profilu za darmo. Ja wiem, że nie jest to nic szczególnie szałowego, jak choćby gry za darmo. Mimo wszystko dla tych, którzy lubują się w dopracowywaniu swoich cyfrowych profili, to zawsze miły prezent.

W ramach pakietu otrzymacie animowanego awatara, animowaną ramkę awatara oraz specjalną naklejkę. Wszystko utrzymane w klimacie gier bijatyk.

Jeśli to jednak dla Was za mało, na Steam możecie zgarnąć świetną grę bez opłat, póki nie wyszła z fazy wczesnego dostępu. Na jej odebranie zapewne macie sporo czasu, ale lepiej to zrobić to wcześniej. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu.