Wysyp prezentów na Steam. Kilka minut i już będą Wasze

Raz na jakiś czas na platformie Steam pojawi się jakaś fajna i ciekawa gra za darmo, albo nawet kilka. Regularnie odbywają się tam też różne wydarzenia, jak choćby ostatni event z okazji Nowego Chińskiego Roku. Wtedy, aby zachęcić graczy do przeglądania bogatego cyfrowego katalogu, Valve rozdaje darmowe prezenty w postaci dodatków do profilu.

Darmowe przedmioty na Steam

Ja wiem, że nie jest to podarek dla każdego, bo część graczy po prostu nieszczególnie interesuje się swoim „steamowym” awatarem, skupiając się głównie na graniu w gry, a nie ozdabianiu profilu. Niemniej spora liczba graczy lubi kolekcjonować te cyfrowe przedmioty, więc to idealna oferta dla nich. Teraz mogą zgarnąć ich nawet kilka.

Z okazji wspomnianego przeze mnie wcześniej Wargaming Publisher Weekend 2025, twórcy tak popularnych tytułów jak choćby World of Tanks wraz z Valve rozdają za darmo szereg przedmiotów. Warto się jednak spieszyć, bo tym razem nie wystarczy ich jedynie odebrać w Sklepie Punktów. Trzeba poświęcić na to co najmniej 10 minut, bowiem tyle czasu musicie mieć odpalonego streama deweloperów. Wszystkie prezenty powinny po tym czasie automatycznie zawitać w Waszym ekwipunku.

Co znajdziemy w zestawie? No cóż – trochę tego jest. Głównie inspirowane WoT tła miniprofilu, animowana ramka awatara, animowane awatary czy tło profilu. Dodatkowo, jeśli rok temu nie braliście udziału w podobnym wydarzeniu, możecie zgarnąć jeszcze więcej przedmiotów, łącznie nawet około 18 różnych rzeczy! Oczywiście nie musicie oglądać streama, a wystarczy go na tę chwilę włączyć gdzieś w tle.

Źródło: Reddit