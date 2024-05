Nowe prezenty za darmo na Steam. Valve ma gest

Największa społecznościowa platforma gamingowa nie musi oferować co chwilę nowych gier za darmo, aby przyciągnąć użytkowników (choć te i tak się pojawiają). Czasami wystarczą niepozorne “pierdółki” do profilu, które jednak cały czas budzą zainteresowanie graczy.

Steam oferuje Wam darmowe prezenty!

Niedawno na platformie od Valve wystartowało nowe wydarzenie. To zarazem kolejny argument na to, aby znaleźć nadchodzące, intrygujące pozycje lub też zgarnąć coś na promocji. Pod warunkiem że interesuje Was crafting i survival, bo dokładnie taki motyw ma cała akcja. Zresztą, zatytułowana jest “Festiwal Wytwarzania i Przetrwania w Otwartym Świecie”, co chyba mówi samo za siebie.

Główną stronę akcji znajdziecie w tym miejscu, ale nie można także ominąć prezentów. Nie liczcie na gry za darmo ani nic w tym rodzaju, bo chodzi wyłącznie o drobne dodatki do profilu. Jeśli jednak lubicie się wyróżniać, regularnie odświeżacie swój profil i generalnie jeśli coś jest za darmo, to musicie to odebrać, to bez zbędnego przedłużania, zapraszam do odebrania pakietu.

W skład swoistego zestawu wchodzą tak naprawdę jedynie trzy elementy, więc jest to dość klasyczna paczka. Zgarniemy za darmo animowanego awatara, ramkę awatara oraz animowaną naklejkę. Oferta obowiązuje do końca trwania całego wydarzenia.

Źródło: Steam