Jeśli wychowałeś się na dźwięku silników z SEGA Rally, stylu Neo Drift Out i adrenalinie oldschoolowych automatów, to Super Woden: Rally Edge może być dokładnie tym, czego brakowało Ci we współczesnych grach. Najnowszy projekt od ViJuDa to nostalgiczna petarda, która przywraca ducha lat 90., ale bez kompromisów w grywalności i stylu. Dem jest już do pobrania na Steam.