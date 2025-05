Setki gier do sprawdzenia za darmo. Powraca uwielbiane wydarzenie na Steam

Steam Next Fest powraca już 9 czerwca! Setki darmowych dem, transmisje na żywo i rozmowy z twórcami. Święto graczy potrwa do 16 czerwca.

Steam Next Fest to coroczne wydarzenie, które pozwala graczom na całym świecie wypróbować nadchodzące gry przed ich premierą. Tegoroczna edycja rozpocznie się 9 czerwca i potrwa do 16 czerwca 2025 roku. Przez cały tydzień użytkownicy Steam będą mogli pobierać darmowe dema, oglądać transmisje na żywo z rozgrywki oraz rozmawiać z deweloperami o ich projektach.

Tydzień pełen gier i interakcji na Steam Next Fest 2025

Podczas Steam Next Fest gracze będą mieli okazję przetestować setki nadchodzących tytułów z różnych gatunków. Od gier indie po większe produkcje. Wydarzenie oferuje także liczne transmisje na żywo, podczas których twórcy prezentują swoje gry. Dodatkowo odpowiadają na pytania i dzielą się kulisami produkcji. To doskonała okazja, aby poznać nowe tytuły i dodać je do swojej listy życzeń.

Warto zaznaczyć, że wszystkie dema dostępne podczas festiwalu są całkowicie darmowe. Aby wziąć udział, wystarczy posiadać konto na Steam i odwiedzić stronę wydarzenia. Nie ma ograniczeń co do liczby pobranych dem, więc każdy może przetestować tyle gier, ile tylko chce.

Steam Next Fest to nie tylko okazja dla graczy, ale także dla deweloperów, którzy mogą zaprezentować swoje projekty szerszej publiczności, zebrać opinie i zbudować społeczność wokół swoich gier. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i jest ważnym punktem w kalendarzu każdego fana gier komputerowych.

Źródło: Steam