Za kilka dni mamy czerwiec. Maj dobiega końca, a my przychodzimy do Was z odświeżonym przez Valve zestawieniem największych produkcji na platformie Steam. Gruntownie je bowiem przerobiono, dzięki czemu jest teraz bardziej przejrzyste i intuicyjne. Z racji tego, że dopiero w połowie czerwca pojawi się lista dotycząca maja, możemy przyjrzeć się na ten moment największym produkcjom w sklepie Valve w kwietniu 2025 roku.

Największe produkcje na Steam w kwietniu 2025

Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, również teraz podzielono gry na konkretne kategorie w postaci Złota, Srebra, a także Brązu. Choć jest to zestawienie 50 największych produktów miesiąca według przychodu, tak tytuły w wymienionych kategoriach są posortowane całkowicie losowo. Mamy więc kategorię Złota, w której znalazło się dwanaście różnych tytułów. Lista prezentuje się następująco:

Blue Prince

Call of Duty®: Black Ops 6 – Czarna Komórka (Sezon 03.)

Clair Obscur: Expedition 33

Deadzone: Rogue

FATAL FURY: City of the Wolves

Haste

Last Epoch – Woven Legend Supporter Pack

RuneScape: Dragonwilds

Tempest Rising

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Hundred Line -Last Defense Academy-

The Last of Us: Part II Remastered

Na dwóch pozycjach w powyższej liście znalazły się… dodatki. Mowa tutaj o DLC do gry Call of Duty: Black Ops 6 oraz paczce wspierającej deweloperów Last Epoch z przedmiotami kosmetycznymi. Swoją drogą, ciekawe ile na tym zarobili, bo cena wcale nie jest taka przystępna. Paczka kosztuje bowiem 274,99 zł.

W drugiej kategorii (Srebro) znajdziemy między innymi darmowe Wuthering Waves czy South of Midnight, a także Commandos: Origins. Wśród brązowych tytułów mamy natomiast Sunderfolk, Infinity Nikki, jak również dodatek Broken Road do Days Gone, który wprowadza nowe tryby ze zremasterowanej edycji.

