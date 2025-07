Steam to schowek niespełnionych ambicji graczy

Chris Zukowski, specjalista analizujący zachowania użytkowników Steama, nie owija w bawełnę: „Valve rozwiązało problem, z którym nie radzi sobie Netflix – jak sprzedawać rozrywkę ludziom, którzy i tak nie mają czasu z niej korzystać?” Odpowiedź? Obiecać im, że kiedyś będą mieli ten czas. Steam działa jak maszyna do tworzenia iluzji – każda promocja, każda wyprzedaż to okazja do „zabezpieczenia się” na przyszłość, która nigdy nie nadchodzi.

Według Zukowskiego to właśnie dlatego twórcy gier tak chętnie zostają na Steamie, mimo że Valve pobiera aż 30% zysków (dla porównania: Epic Games tylko 12%). Dlaczego? Bo społeczność Steama to miliony graczy, którzy kupują gry na potęgę – nawet jeśli nigdy w nie nie zagrają. W badaniu Zukowskiego dotyczącym Steam Next Fest okazało się, że większość graczy dodaje gry do listy życzeń, nie grając nawet w darmowe dema. Dema. Darmowe.

Przykład? W redakcji serwisu, który opublikował raport, redaktor Chris Wray ma na swoim koncie ponad 6000 gier na Steamie. Uruchomił… około 20% z nich. To nie żart – dane można sprawdzić w serwisie SteamDB. Jasne, część z tych tytułów otrzymał w ramach pracy, ale znaczna większość to jego własne zakupy. Jak sam przyznaje – letnie wyprzedaże to jego cyfrowe pole minowe. Kupuje, bo „kiedyś się przyda”.

According to Steam and games industry analyst Chris Zukowski, Valve successfully cultivated a user base of hoarders who buy games they don't actually play, for the most part. pic.twitter.com/q6eLwgNY4w — Wccftech (@wccftech) July 9, 2025

Steam działa jak pułapka dla naszej FOMO i marzeń o „gamerowym czasie, który kiedyś się znajdzie”. To nie tylko sklep z grami – to miejsce, w którym kupujemy wyobrażenie, że pewnego dnia naprawdę zasiądziemy do tych wszystkich epickich przygód, które czekają w naszej bibliotece. A Valve na tym świetnie zarabia. I nie chodzi tu o granie, ale o posiadanie. Bo w świecie cyfrowym to też forma prestiżu. Tylko… czy Ty też jesteś graczem, który kupuje więcej niż gra?

