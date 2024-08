Steam znowu to zrobił! Gracze w szoku

Kilka miesięcy temu, bo jeszcze w marcu tego roku platforma Valve pobiła swój rekord w liczbie graczy zalogowanych w tym samym momencie. Wówczas wynik był niesamowicie imponujący — udało się zebrać aż 36 milionów graczy. To sporo, prawda? No to trzymajcie się krzeseł — historyczny rekord został właśnie pobity. I nie powinno to nikogo dziwić.