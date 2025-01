Nowe gry za darmo na Steam. 6 premier do pobrania

Przedstawiamy kolejne nowości ze Steam, które można pobrać bezpłatnie. To gry za darmo z gatunków strzelanek, tower-defense, jest fajny FPS oraz nawet niezła gra z otwartym światem, w której można zrobić niemal wszystko.

Komu mało bezpłatnej zabawy, niech spojrzy na nowe gry za darmo, które pojawiły się na Steam. Każdą z nich pobierzemy za free i zatrzymamy na zawsze w swojej bibliotece. Choć żaden z tytułów nie rokuje na zostanie hitem, możemy być pewni, że część dostarczy nam przyzwoitej rozrywki. Gwarantem udanej zabawy są natomiast gry, które wymieniamy jako najlepsze free to play ze stycznia tego roku. Tam znajdziecie niezłe produkcje niezależne, które czymś się wyróżniły lub zbierają bardzo dobre recenzje od graczy.

Gry za darmo na Steam. Zrzut kolejnych nowości (15 stycznia 2025)

Cóż takiego mamy w dzisiejszym menu? Polecamy zacząć od Constantine Scores, które jest FPS-em traktującym o napadach na banki. To gra przeznaczona dla jednego gracza, wcielającego się w niezależnego agenta, realizując kontrakty dla Zjednoczonej Federacji Ziemi. Jesteśmy zatem wysyłani na kolejne misje, zdobywamy nowe broni oraz możliwości. Możemy też dostosowywać swojego agenta, wykorzystując kredyty zdobyte w kolejnych misjach, których obecnie jest w grze 14.

Fajnie wygląda również zabawa w Popo & Rob, czyli kolejnym shooterze FPS, gdzie grawitacja poszła sobie spać. Biegamy tutaj po ścianach, suficie i dosłownie każdej powierzchni, którą widzimy na ekranie.

Zajrzyjcie też do Return to campus, ponieważ można tutaj wiele zdziałać. Twórca gry pozwala prowadzić rozgrywkę tak, jak chcemy. Możesz być zatem dobrym gościem i np. kupić coś w markecie płacąc kartą, albo ukraść wszystko i wyjść z bronią przez główne drzwi. Ogólnie jest to gra o szkole, w której odwiedzamy duży kampus, wchodzimy w interakcje z innymi uczniami, bijemy ich albo pilnie siedzimy w ławce słuchając wykładowcy. Choć dialogi w grze usłyszycie w języku chińskim, jest tutaj opcja wybrania angielskich, a nawet polskich napisów.

Źródło: Steam