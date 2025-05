Premiera na Steam. Ta gra za darmo to jak Wormsy na sterydach

Na Steam pojawił się nowy tytuł, który może przypaść do gustu fanom gier strategicznych, zręcznościowych i strzelanek jednocześnie. Przede wszystkim jednak wpadnie w oko miłośnikom serii Worms. Zainteresowani? Gra za darmo czeka do pobrania.

Cannon Guys to nowa gra za darmo na Steam. Dostajemy pełną humoru i kolorów turową grę akcji, w której dowodzisz trzyosobową drużyną wojowników, walczysz jeden na jednego z przeciwnikiem i próbujesz przechytrzyć go dzięki sprytnie zbudowanej talii broni.

Ta gra za darmo jest niczym Wormsy, ale…

Cannon Guys od razu kojarzy się z kultową serią Worms, głównie ze względu na turowy system walki i humorystyczną oprawę. Jednakże, podczas gdy Worms skupia się na większych drużynach i bardziej otwartych mapach, Cannon Guys koncentruje się na szybkich, jednoosobowych pojedynkach z elementami karcianki.

Rozgrywka łączy tutaj klasyczny system turowy z dynamiczną mechaniką zniszczenia otoczenia. Areny zmieniają się w czasie walki, zatem wybuchy kruszą mury, urywają fragmenty terenu i wymuszają inne podejście do kolejnych rund. Gracz ma do dyspozycji nie tylko arsenał różnorodnych broni, ale i taktyczne decyzje: kiedy użyć silnego strzału za wysoką cenę many, a kiedy rozdzielić energię na kilka szybkich ataków. Wojownicy posiadają unikalne cechy. Jedni są więc bardziej odporni na ogień, inni z kolei na eksplozje, co sprawia, że odpowiedni dobór drużyny i rodzaju uzbrojenia ma duże znaczenie.

Kluczowym elementem gry jest system kart. Gracze budują własne talie broni, zbierając i ulepszając karty zdobywane w trakcie rozgrywek. Wygrywając bitwy, odblokowują również nowe areny i zyskują dostęp do skrzyń z rzadkimi i legendarnymi broniami oraz nowymi postaciami. Na graczy czeka ponad 30 wojowników do wyboru, a każdy z nich oferuje inne podejście do walki i wymaga innej strategii.

Cannon Guys oferuje tryb online PvP, w którym można rzucić wyzwanie znajomemu lub zmierzyć się z losowym graczem. Istnieje też możliwość gry z wirtualnym przeciwnikiem, co daje pole do treningu i eksperymentowania z talią. W miarę postępów można awansować na wyższe poziomy, ulepszać broń i wojowników, a także wspinać się po rankingach.

Cannon Guys – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam