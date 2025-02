Dzisiaj na Steam poczujesz grozę. Nowa gra za darmo „małym klejnotem”

Dzisiejsza premiera na Steam to propozycja dla osób, które szukają w grach mrocznej przejmującej historii i narracji opartej na postaciach. Wiele zakończeń, kształtowanie relacji i masa sekretów do odkrycia, więc to produkcja na kilka przejść. I co najważniejsze, to gra za darmo.

Choć sądziliśmy, że końcówka miesiąca niczym nas nie zaskoczy i nie dołożymy już żadnego tytułu do naszego zestawienia „40 gier za darmo na Steam. Najlepsze premiery w lutym 2025„, to jest zupełnie inaczej. Dzisiaj na platformie Valve pojawiła się kolejna warta uwagi gra za darmo, która powinna znaleźć się na dysku twardym każdego fana dobrej fabuły i klimatów grozy. To krótka historia o smutku, żalu i rozpaczy, lecz do przejścia kilka razy ze względu na różne zakończenia.

Nowość na Steam. Gra za darmo The Sixth Sorrow

The Sixth Sorrow zadebiutowało 28 lutego na Steam, zatem dosłownie przewd chwilą. Jak to bywa w przypadku gier niezależnych, ciężko jej przebić się do świadomości większej grupy odbiorców. Dlatego staramy się codziennie wyszukiwać dla Was takie „ukryte klejnoty”. The Sixth Sorrow tak właśnie zostało określone w pierwszej, wystawionej grze recenzji.

Polecany tytuł jest pierwszoosobową, opartą na narracji grą grozy, w której Twoje wybory wpływają na historię. Będziemy świadkami traumatycznej sytuacji, do jakiej doszło w naszym domu po tajemniczym wypadku.

Od wypadku nie wszystko wydaje się w porządku. Bierna agresja Twojej matki, niechęć do rozmowy Twojego ojca i dziwne rzeczy w domu… Czy nie są w stanie pójść dalej, czy też coś jeszcze bardziej złowrogiego czai się pod powierzchnią? Steam

Ta gra za darmo przesiąknięta jest niepokojącą atmosferą i zróżnicowanymi lokacjami, z których każda charakteryzuje się własnym projektem dźwiękowym i estetyką retro. Podczas rozmów z napotkanymi postaciami będziemy mogli dokonywać wielu wyborów. Mają one kształtować nasze relacje z bohaterami i wpływać na to, jak rozwija się historia. Doprowadzi nas to do jednego z kilku zakończeń, co w połączeniu z licznymi sekretami zachęca do wielokrotnego ukończenia gry.

Deweloper podkreśla, że rozgrywka w The Sixth Sorrow wykracza poza proste zbieranie kluczy, oferując minigry i łamigłówki, które angażują graczy i rozwijają narrację.

The Sixth Sorrow – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam