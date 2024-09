Nowy horror na Steam wymiata. Klimatyczna gra za darmo, w której jesteś egzekutorem

Wśród opisywanych przez nas gier za darmo znajdzie się czasem tytuł, który mimo archaicznej oprawy graficznej ma w sobie “to coś”. Kto wspomina z nostalgią czasy pierwszej konsoli PlayStation i lubi horrory z nietypowym pomysłem, powinien pobrać nowość, która dopiero co zadebiutowała na Steam i jak dotychczas zbiera same oceny 10/10. W swoich recenzjach gracze porównują ją choćby do doskonałego Papers Please, jeśli chodzi o model rzogrywki.

Mowa o grze Veil Transfer, czyli horrorze z widokiem FPP, w której musimy wyeliminować potwory (tzw. Zasłony) przyjmujące postać ludzi. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ na pozór niczym nie różnią się od innych. My jesteśmy egzekutorem mającym ocenić, kto zasługuje na śmierć, a kto przeżyje. W tym celu prowadzimy przesłuchania kolejnych podejrzanych, a jeśli się pomylimy i puścimy potwora wolno, tylko czekać na jego zemstę…

Veil Transfer to nowy horror rodem z PSX. Gra za darmo do pobrania

Cała akcja rozgrywa się na niewielkim terenie. My znajdujemy się w pomieszczeniu oddzielonym pancerną zasłoną od przesłuchiwanego. Na ekranie komputera widzimy jego dane oraz opis. Czasem podejrzany nie chce odpowiadać na nasze pytania, lecz możemy go do tego zmusić korzystając np. z elektrowstrząsów. Co ciekawe, dialogi są generowane przez AI, co wpływa na ich unikalność. Kiedy wyrobimy sobie zdanie o przesłuchiwanym, decydujemy, czy zasłużył na strzał z shootguna czy na uwolnienie. Jeśli przypadkiem uwolnimy potwora, nasz kolejny dzień w pracy może skończyć się tragicznie. Wyzwolony potwór szybko przybędzie, by się na nas zemścić.

Veil Transfer (PC) – gra za darmo do pobrania na Steam

Wcielając się w egzekutora, przygotujcie się na “niekończącą rozgrywkę”, co oznacza, że możemy grać w zasadzie bez końca. Gra podzielona jest na kolejne dni naszej pracy i jesteśmy ciekawi, ile będziecie w stanie przeżyć. Dysponujemy jedynie strzelbą z kilkoma nabojami. Amunicja musi starczyć na egzekucje oraz ewentualne odpieranie ataków przypadkowo uwolnionych Zasłon.

Źródło: Steam