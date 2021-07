Steam Deck nie będzie mieć problemów z analogami? Valve zabiera głos

Steam Deck ma oferować dużo możliwości, które przynajmniej w teorii czynią go atrakcyjniejszym od Switcha. Teraz dowiedzieliśmy się też o jeszcze jednej istotnej rzeczy na temat systemu.

Dryfujące analogi to powszechny problem – doświadczają go posiadacze PlayStation i Nintendo. Usterka jest powszechna – szczególnie w przypadku Joy-Conów w Switchu. Gracze próbują sobie z nią radzić na różne sposoby – tutaj pisaliśmy o prostym rozwiązaniu problemu, na które ktoś wpadł niedawno. Producent Steam Decka obiecuje, że jego sprzęt będzie wolny od tego typu uchybień.

W kwestii analogów w Steam Decku wypowiedział się w rozmowie z serwisem IGN.com inżynier sprzętu w Valve Yazan Aldehayyat. Oto, co oznajmił:

Przeprowadziliśmy mnóstwo testów dotyczących wydajności – wieloaspektowych, dotyczących przeróżnych czynników, w tym środowiskowych. To będzie działać bardzo dobrze. Ludzie będą bardzo zadowoleni. Myślę, że to świetny zakup. Oczywiście każdy element w pewnym momencie zawiedzie; niemniej sprzęt usatysfakcjonuje użytkowników i uczyni ich szczęśliwymi.

W sprawie zabrał również głos projektant Steam Decka John Ikeda. Zapewnia on, że jego firma jest pewna co do rozwiązań, które wybrała – bo podejmowanie zbędnego ryzyka jest w tym przypadku wysoce niepożądane.

Steam Deck został zapowiedziany 15 lipca. Dzień później ruszyła przedsprzedaż na system i jak to w podobnych przypadkach bywało, od razu do głosu doszli scalperzy. Premiera sprzętu planowana jest na grudzień 2021. Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach – najtańsza kosztuje 1899 złotych.