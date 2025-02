W ubiegłym tygodniu w czwartek wieczorem odbył się nowy pokaz Sony. Podczas wydarzenia poznaliśmy datę premiery Borderlands 4, zobaczyliśmy zwiastun Directive 8020, czyli gry, która oficjalnie rozpocznie 2. sezon serii The Dark Pictures Anthology. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Zapowiedziano także niezwykle kontrowersyjny remaster Days Gone. Wydarzenie zorganizowane przez Sony spotkało się jednak z krytyką ze strony graczy.

State of Play pobiło rekord oglądalności mimo ostrej krytyki graczy

W komentarzach na YouTubie znajdziemy liczne niezadowolone opinie graczy. Społeczność uważa, że ostatnie wydarzenie Sony było najzwyczajniej w świecie nudne. Zabrakło bowiem wyczekiwanych tytułów, zaś remaster Days Gone uznano za kompletnie niepotrzebny. Okazuje się jednak, że nawet mimo ostrej krytyki najnowszy pokaz osiągnął bardzo zadowalające wyniki. Jeśli chodzi o jego oglądalność, według raportu serwisu Stream Charts, prezentacja zgromadziła średnio 1,8 miliona widzów jednocześnie. Co więcej, w szczytowym momencie liczba ta osiągnęła imponujące 2,18 miliona. Jest to pierwszy raz, kiedy wydarzenie State of Play przekroczyło magiczny próg 2 milionów graczy oglądających jednocześnie.

Warto oczywiście zaznaczyć, że wynik ten uzyskano po dodaniu liczby widzów ze wszystkich transmisji. Główny kanał PlayStation odnotował szczytową liczbę 656 tysięcy widzów. Wydarzenie transmitowało ponad 1000 kanałów na YouTube Live oraz Twitch.tv – to właśnie one przyczyniły się w dużej mierze do przekroczenia 2-milionowego progu. Prawdopodobnie największą niespodzianką było dla wielu ujawnienie gry Saros. Jest to nowa produkcja studia Housemarque, znanego z Returnal.

Źródło: VideoGamesChronicle