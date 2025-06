Kolejne kultowe klasyki PlayStation pojawią się w PS Plus Premium

Sony ujawniło podczas State of Play kolejną falę tytułów, które trafią niedługo do katalogu klasyków w ramach PS Plus Premium.

Świetne wieści dla wszystkich posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus w wariancie Premium. Podczas pokazu State of Play japońska korporacja Sony ogłosiła kolejną falę tytułów, które wkrótce trafią do katalogu klasyków (Classics Catalog) dostępnego właśnie w ramach wspomnianej usługi.

PS Plus Premium z nowymi grami w katalogu klasyków

Już 17 czerwca do katalogu trafi Deus Ex w wersji z PlayStation 2. Ten uznany tytuł stanowi połączenie elementów RPG, akcji, a także symulacji, a to wszystko w cyberpunkowym świecie przyszłości. 15 lipca katalog zostanie natomiast wzbogacony o dwie odsłony serii Twisted Metal – część trzecią i czwartą. Są to brutalne gry samochodowe z lat 90., znane chociażby z intensywnych pojedynków na arenach.

W późniejszym okresie tego lata Sony udostępni również oryginalne wersje Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3: Nemesis z pierwszego PlayStation. Obie produkcje to prawdziwe kamienie milowe gatunku survival horror.

17 czerwca

Deus Ex

15 lipca

Twisted Metal III

Twisted Metal 4

lato 2025 roku

Resident Evil 2

Resident Evil 3: Nemesis

Od dziś, 5 czerwca, w katalogu dostępne będą natomiast dwie kultowe przygodówki Myst i Riven, które także debiutują w ofercie dla subskrybentów PlayStation Plus Premium. W międzyczasie serdecznie zapraszamy do lektury naszych wiadomości dotyczących wspomnianego na samym początku pokazu State of Play.

Źródło: Gematsu