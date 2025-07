Drugie życie dla klasyków Star Wars. Dwie gry w nowych wersjach sprawdzicie za darmo

Dwie klasyczne gry z uniwersum Star Wars otrzymały właśnie techniczne demka z Path Tracingiem. Dzięki modyfikacjom stworzonym w RTX Remix możecie spojrzeć na Republic Commando i Jedi Knight II: Jedi Outcast w zupełnie nowym świetle. Dosłownie. Obie prezentują się znacznie bardziej filmowo i szczegółowo, ale wymagają solidnej karty graficznej.

Path Tracing w Star Wars Republic Commando i Jedi Outcast

Na pierwszy ogień idzie Republic Commando. Kultowy taktyczny FPS z 2005 roku otrzymał od niejakiego Chaos007 pierwsze demo RTX Remix, które obejmuje prolog i początek pierwszej misji. Co dostajemy? Oczywiście pełen Path Tracing, ale także nowe modele postaci i broni, lepsze tekstury, emisję światła, realistyczne odbicia i poprawione oświetlenie nieba. Całość wygląda bardziej jak film niż gra sprzed dwóch dekad. Co ważne, mod działa w klasycznej wersji gry – wystarczy podmienić odpowiednie foldery i uruchomić go przez CT.exe. Można też włączyć DLSS i podbić płynność.

Ale to nie koniec. Pojawiło się kolejne demo – tym razem do Jedi Outcast. Choć to tylko techniczne demko i obejmuje zaledwie jeden poziom, robi wrażenie. Gra z 2002 roku działała w OpenGL, co normalnie wykluczało wsparcie RTX Remix. Ale dzięki QindieGL i sprytnej konfiguracji, modder ArjaanAuinger złamał ten ogranicznik. Efekty? Prawdziwe cienie, pełne śledzenie promieni i dużo bardziej nastrojowe lokacje. Trzeba jednak zaznaczyć, że mod jest w bardzo wczesnej wersji – występują błędy graficzne, a wymagania są spore. RTX 3070 daje w 1080p tylko około 50 klatek.

Oba projekty to tylko dema. Pokazują możliwości, ale nie oferują jeszcze pełnych kampanii. I choć nie wiadomo, kiedy pojawią się kolejne poziomy, to potencjał jest ogromny. Dzięki tym modom dawne klasyki mogą powrócić na salony w zupełnie nowej jakości. A to dopiero początek. Skoro udało się z OpenGL, to może niedługo zobaczymy jeszcze więcej klasyków w RTX-owej oprawie?

