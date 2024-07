Star Wars Outlaws — twórcy zdradzają nowe informacje o grze. Zobacz wideo zza kulis

Jeżeli szykujecie się na sierpniową premierę gry Star Wars Outlaws, to mamy dla was dobre wieści. Twórcy produkcji postanowili przygotować nowy materiał wideo, na którym przybliżają szczegóły swojego dzieła. Z najnowszego materiału dowiecie się więcej na temat siatki połączeń w galaktyce, oraz co nieco na temat istniejących tam grup zorganizowanych. Robi się ciekawie!